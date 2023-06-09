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Трамп зберігав секретні документи щодо ядерних та збройових програм - обвинувальний висновок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Дональд Трамп забрав із Білого дому секретні документи, що стосуються ядерної та військової програм США, після звільнення з посади, що може поставити під загрозу національну безпеку, згідно з обвинувальним актом щодо колишнього президента, оприлюдненого в п'ятницю, передає УНН посилаючись на AFP.

Трамп зберігав секретні документи щодо ядерних та збройових програм - обвинувальний висновок

Деталі

76-річний Трамп, головний кандидат на пост президента від республіканців у 2024 році, взяв із собою «сотні» секретних урядових документів у свою резиденцію у Мар-а-Лаго у Флориді, йдеться у 49-сторінковому обвинувальному висновку.

Трамп зберігав файли, у тому числі документи з Пентагону, ЦРУ та Агентства національної безпеки, у незахищеному вигляді в Мар-а-Лаго, де регулярно проводилися великі громадські заходи за участю десятків тисяч гостей.

Принаймні у двох випадках Трамп демонстрував секретні документи про військові операції та плани США людям, які не мають допуску до їх перегляду у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Трампу загрожує 37 окремих пунктів обвинувального висновку, зокрема 31 пункт «навмисного зберігання інформації про національну оборону», по кожному з яких передбачено до 10 років позбавлення волі.

Інші звинувачення включають змову з метою перешкоджання правосуддю, приховування документа та неправдиві свідчення.

«Секретні документи, які Трамп зберігав у ящиках, включали інформацію про оборонні та збройові можливості як Сполучених Штатів, так і зарубіжних країн», — йдеться у обвинувальному висновку.

Інші документи стосувалися ядерних програм США та потенційної вразливості Сполучених Штатів та їх союзників перед військовим нападом, а також планів заходів у відповідь.

"Несанкціоноване розкриття цих секретних документів може поставити під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, міжнародні відносини, безпеку збройних сил Сполучених Штатів та людей", - йдеться у обвинувальному висновку.

Поява у суді

Трамп має постати перед судом у Майамі у вівторок для початкового слухання справи, першої в історії, коли колишньому президенту США пред'являються федеральні кримінальні звинувачення.

У четвер Трамп оголосив на своїй платформі Truth Social, що «корумпована адміністрація Байдена» звинуватила його в тому, що він назвав «обманом ящиків».

Трамп уже був першим колишнім чи чинним президентом, якому було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину — у його випадку з виплатою грошей напередодні виборів порнозірці, яка заявила, що у неї був роман із ним. Цей обвинувальний висновок було винесено окружним прокурором Манхеттена у березні.

Розслідування секретних документів проводив спеціальний радник Джек Сміт, якого призначив генеральний прокурор Меррік Гарланд. Сміт також вивчає питання про те, чи мають Трампа звинуватити у зв'язку з нападом його прихильників на Капітолій США у січні 2021 року.

А прокуратура Джорджії розслідує, чи Трамп намагався незаконно скасувати результати президентських виборів 2020 року.

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