Трамп хранил секретные документы по ядерным и оружейным программам - обвинительное заключение

Детали

76-летний Трамп, главный кандидат на пост президента от республиканцев в 2024 году, взял с собой «сотни» секретных правительственных документов в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде, говорится в 49-страничном обвинительном заключении.

Трамп хранил файлы, в том числе документы из Пентагона, ЦРУ и Агентства национальной безопасности, в незащищенном виде в Мар-а-Лаго, где регулярно проводились крупные общественные мероприятия с участием десятков тысяч гостей.

По крайней мере в двух случаях Трамп демонстрировал секретные документы о военных операциях и планах США людям, не имеющим допуска к их просмотру в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Трампу грозит 37 отдельных пунктов обвинительного заключения, в том числе 31 пункт «умышленного хранения информации о национальной обороне», по каждому из которых предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Другие обвинения включают сговор с целью воспрепятствования правосудию, сокрытие документа и дачу ложных показаний.

«Секретные документы, которые Трамп хранил в ящиках, включали информацию об оборонных и оружейных возможностях как Соединенных Штатов, так и зарубежных стран», — говорится в обвинительном заключении.

Другие документы касались ядерных программ США и потенциальной уязвимости Соединенных Штатов и их союзников перед военным нападением, а также планов ответных мер.

"Несанкционированное раскрытие этих секретных документов может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, международные отношения, безопасность вооруженных сил Соединенных Штатов и людей", — говорится в обвинительном заключении.

Появление в суде

Трамп должен предстать перед судом в Майами во вторник для первоначального слушания дела, первого в истории, когда бывшему президенту США предъявляются федеральные уголовные обвинения.

В четверг Трамп объявил на своей платформе Truth Social, что «коррумпированная администрация Байдена» обвинила его в том, что он назвал «обманом ящиков».

Трамп уже был первым бывшим или действующим президентом, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления — в его случае с выплатой денег накануне выборов порнозвезде, которая заявила, что у нее был роман с ним. Это обвинительное заключение было вынесено окружным прокурором Манхэттена в марте.

Расследование секретных документов проводил специальный советник Джек Смит, которого назначил генеральный прокурор Меррик Гарланд. Смит также изучает вопрос о том, должны ли Трампа обвинить в связи с нападением его сторонников на Капитолий США в январе 2021 года.

А прокуратура Джорджии расследует, пытался ли Трамп незаконно отменить результаты президентских выборов 2020 года.