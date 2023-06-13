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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Трамп не признал себя виновным в обвинениях по делу о хранении секретных документов

Киев • УНН

 • 1180518 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп в федеральном суде в Майами не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанными с предполагаемым неправомерным использованием секретных документов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Трамп не признал себя виновным в обвинениях по делу о хранении секретных документов

Детали

Как отмечается, Трампу разрешили покинуть суд без каких-либо условий или ограничений на передвижение, а также без установления денежного залога. Кроме того, судья Джонатан Гудман постановил, что экс-президенту США запрещено общаться с потенциальными свидетелями по делу.

Помощник Трампа Уолт Наута, который также является обвиняемым по этому делу, появился в суде вместе с бывшим президентом США, но ему не придется признавать вину до 27 июня, поскольку у него нет местного адвоката. Его также отпустили без внесения залога и запретили общаться с другими свидетелями.

Это был второй визит Трампа в суд за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным в государственных обвинениях в Нью-Йорке, связанных с выплатой денег порнозвезде.

Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, которому выдвинули обвинения в федеральных преступлениях.

Контекст

45-ый президент США Дональд Трамп прилетел в Майами, где ему во вторник должны были предъявить обвинения.

Так, экс-президента США обвиняют в незаконном хранении секретных документов.

Семь пунктов обвинения против бывшего президента США включают сговор с целью препятствования, умышленное хранение документов и ложные утверждения. Также, среди документов, которые хранил Трамп, нашли и документы по ядерным и оружейным программам.

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