Трамп не признал себя виновным в обвинениях по делу о хранении секретных документов

Детали

Как отмечается, Трампу разрешили покинуть суд без каких-либо условий или ограничений на передвижение, а также без установления денежного залога. Кроме того, судья Джонатан Гудман постановил, что экс-президенту США запрещено общаться с потенциальными свидетелями по делу.

Помощник Трампа Уолт Наута, который также является обвиняемым по этому делу, появился в суде вместе с бывшим президентом США, но ему не придется признавать вину до 27 июня, поскольку у него нет местного адвоката. Его также отпустили без внесения залога и запретили общаться с другими свидетелями.

Это был второй визит Трампа в суд за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным в государственных обвинениях в Нью-Йорке, связанных с выплатой денег порнозвезде.

Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, которому выдвинули обвинения в федеральных преступлениях.

Контекст

45-ый президент США Дональд Трамп прилетел в Майами, где ему во вторник должны были предъявить обвинения.

Так, экс-президента США обвиняют в незаконном хранении секретных документов.

Семь пунктов обвинения против бывшего президента США включают сговор с целью препятствования, умышленное хранение документов и ложные утверждения. Также, среди документов, которые хранил Трамп, нашли и документы по ядерным и оружейным программам.