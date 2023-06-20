Стала известна дата следующего суда над Трампом

Детали

Федеральный суд во Флориде назначил предварительную дату начала уголовного процесса, против бывшего президента США Дональда Трампа по 37 пунктам обвинения, связанными с предполагаемым неправомерным использованием секретных документов. Этой датой является 14 августа.

Окружной судья Флориды Эйлин Кэннон постановила, что все досудебные ходатайства должны быть поданы до 24 июля.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп не признал себя виновным после того, как ему было предъявлено обвинение по 37 пунктам, а именно хранение секретных документов.

Ожидается, что Трамп и его юристы подадут обжалование, пытаясь отложить судебный процесс. В интервью на телеканале "Fox News" Трамп объяснил свое решение взять с собой коробки с документами, покидая Белый дом, сказав, что он "был очень занят".

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