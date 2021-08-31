США зупинили свою дипмісію в Афганістані і продовжать її з Катару

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Заява Блінкена прозвучала після вильоту останнього американського літака, залишивши після себе тисячі афганців, які допомагали західним країнам і, можливо, мали право на евакуацію.

Операція завершилася до терміну, встановленого президентом Джо Байденом. Блінкен сказав, що Вашингтон буде вести свою афганську дипломатію, включаючи консульську роботу та надання гуманітарної допомоги зі столиці Катару Дохи, з командою на чолі з Іаном МакКері, заступником голови місії США Афганістан.

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"Почався новий розділ взаємодії Америки з Афганістаном. Це той, в якому ми будемо вести нашу дипломатію. Ми продовжимо наші невпинні зусилля, щоб допомогти американцям, іноземним громадянам та афганцям покинути Афганістан, якщо вони вибирай", - сказав Блінкен.

Він додав, що в Афганістані все ще вважається близько 100 американців, які хотіли виїхати, але Вашингтон намагався визначити їхню точну кількість. Понад 6000 американців були евакуйовані.

Нагадаємо

США завершили виведення своїх військ з Афганістану. Бойовики “Талібану” спостерігали, як останні американські літаки зникали в небі над Афганістаном близько опівночі в понеділок, а потім вистрілили зі зброї в повітря, святкуючи перемогу.

США з середини серпня вивезли з Афганістану понад 116 тис. людей.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.