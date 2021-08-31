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Актуальное
США остановили свою дипмиссию в Афганистане и продолжат ее из Катара

США остановили свою дипмиссию в Афганистане и продолжат ее из Катара

Киев  •  УНН

 • 24160 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Соединенные Штаты приостановили свое дипломатическое присутствие в Афганистане и будут проводить свои операции на территории Катара, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Заявление Блинкена прозвучало после вылета последнего американского самолета, оставив после себя тысячи афганцев, которые помогали западным странам и, возможно, имели право на эвакуацию.

Операция завершилась в срок, установленный президентом Джо Байденом. Блинкен сказал, что Вашингтон будет вести свою афганскую дипломатию, включая консульскую работу и предоставление гуманитарной помощи из столицы Катара Дохи, с командой во главе с Ианом МакКери, заместителем главы миссии США Афганистан.

Цитата

“Начался новый раздел взаимодействия Америки с Афганистаном. Это тот, в котором мы будем вести нашу дипломатию. Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан, если они выбирай”, — сказал Блинкен.

Он добавил, что в Афганистане все еще считается около 100 американцев, которые хотели уехать, но Вашингтон пытался определить их точное количество. Более 6000 американцев были эвакуированы.

Напомним

США завершили вывод своих войск из Афганистана. Боевики “Талибана” наблюдали, как последние американские самолеты исчезали в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили из оружия в воздух, празднуя победу.

США с середины августа вывезли из Афганистана более 116 тыс. человек.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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