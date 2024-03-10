США заявили про можливі санкції для австрійського Raiffeisen Bank через за роботу в Росії
Київ • УНН
США погрожують австрійському Райффайзен Банку санкціями за продовження роботи в Росії, стверджуючи, що він допомагає російській армії.
Мінфін США пригрозив Raiffeisen Bank International санкціями за ведення бізнесу у Росії. Зокрема США можуть відрізати австрійську групу від американської фінансової системи. Про це повідомив портал EUobserver із посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Як передає портал, у Мінфіні США вважають, що банк, продовжуючи роботу в Росії, тим самим допомагає російській армії. Це питання співробітниця Мінфіну США Ганна Морріс обговорювала у Відні з представниками австрійського уряду та керівництвом Raiffeisen 7 та 8 березня.
Представники Raiffeisen Bank заявили EUobserver, що банк "принципово публічно не коментує дискусії з представниками влади".
Контекст
У березні 2023 року Європейський центральний банк вимагав від Raiffeisen Bank закрити бізнес у Росії. Влітку банк призупинив прийом та купівлю готівкових доларів та євро у фізосіб, а восени припинив прийом рублів на валютні рахунки через каси.
Минулого місяця джерело Reuters повідомило, що австрійський фінансовий регулятор проводить розслідування щодо Raiffeisen Bank International у зв'язку з порушенням норм, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей. Під перевірку потрапили платежі за участю Росії.
США запровадили санкції проти російської та Центральноафриканської компаній09.03.24, 01:39 • 59495 переглядiв