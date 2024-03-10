США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России
Киев • УНН
США угрожают австрийскому Райффайзен Банку санкциями за продолжение работы в России, утверждая, что он помогает российской армии.
Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank International санкциями за ведение бизнеса в России. В частности США могут отрезать австрийскую группу от американской финансовой системы. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как передает портал, в Минфине США считают, что банк, продолжая работу в России, тем самым помогает российской армии. Этот вопрос сотрудница Минфина США Анна Моррис обсуждала в Вене с представителями австрийского правительства и руководством Raiffeisen 7 и 8 марта.
Представители Raiffeisen Bank заявили EUobserver, что банк "принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями власти".
Контекст
В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. Летом банк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц, а осенью прекратил прием рублей на валютные счета через кассы.
В прошлом месяце источник Reuters сообщил, что австрийский финансовый регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с нарушением норм, направленных на борьбу с отмыванием денег. Под проверку попали платежи с участием России.
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