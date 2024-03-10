США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank International санкциями за ведение бизнеса в России. В частности США могут отрезать австрийскую группу от американской финансовой системы. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как передает портал, в Минфине США считают, что банк, продолжая работу в России, тем самым помогает российской армии. Этот вопрос сотрудница Минфина США Анна Моррис обсуждала в Вене с представителями австрийского правительства и руководством Raiffeisen 7 и 8 марта.

Представители Raiffeisen Bank заявили EUobserver, что банк "принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями власти".

Контекст

В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. Летом банк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц, а осенью прекратил прием рублей на валютные счета через кассы.

В прошлом месяце источник Reuters сообщил, что австрийский финансовый регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с нарушением норм, направленных на борьбу с отмыванием денег. Под проверку попали платежи с участием России.

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