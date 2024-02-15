США ввели санкції за експорт до Ірану товарів і технологій
Київ • УНН
У список санкцій потрапили дві фізичні особи з Ірану і одна з ОАЕ, повідомили в американському Мінфіні.
Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій три фізичні та чотири юридичні особи за експорт до Ірану американських товарів і технологій. Про це повідомили в американському відомстві, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо закупівельної мережі, відповідальної за сприяння незаконному експорту товарів і технологій більш ніж 20 компаній США для кінцевих споживачів в Ірані, включаючи Центральний банк Ірану.
Під санкції підпали дві фізичні особи з Ірану та одна з ОАЕ, а також компанії в Ірані, ОАЕ та Туреччині, пов'язані з Центробанком Ірану.
За даними американської влади, серед придбаних Центробанком Ірану товарів та технологій були предмети, пов'язані з інформаційною безпекою.
ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР через постачання ракет до росії - Bloomberg14.02.24, 14:08 • 27127 переглядiв