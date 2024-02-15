США ввели санкции за экспорт в Иран товаров и технологий

Министерство финансов США внесло в санкционный список три физических и четыре юридических лица за экспорт в Иран американских товаров и технологий. Об этом сообщили в американском ведомстве, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении закупочной сети, ответственной за содействие незаконному экспорту товаров и технологий более чем 20 компаний США для конечных потребителей в Иране, включая Центральный банк Ирана.

Под санкции подпали два физических лица из Ирана и одно из ОАЭ, а также компании в Иране, ОАЭ и Турции, связанные с Центробанком Ирана.

По данным американских властей, среди приобретенных Центробанком Ирана товаров и технологий были предметы, связанные с информационной безопасностью.

ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg