США висловили співчуття родинам українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сполучені Штати Америки у день повернення тіл українців, які загинули під час авіакатастрофи в Ірані, висловили співчуття їхнім сім’ям та друзям. Про це повідомили в пресслужбі посольства США в Україні, передає УНН.
“Сполучені Штати Америки разом з народом України сьогодні, коли тіла загиблих українців у авіакатастрофі рейсу PS 752 повертаються додому. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім’ям та друзям загиблих”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, і аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з тілами українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
Серед загиблих пасажирів літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані, було 11 українців, з них 9 — члени екіпажу, і двоє пасажирів.
8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.