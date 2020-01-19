США выразили соболезнования семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Соединенные Штаты Америки в день возвращения тел украинцев, погибших во время авиакатастрофы в Иране, выразили соболезнования их семьям и друзьям. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине, передает УНН.
"Соединенные Штаты Америки вместе с народом Украины сегодня, когда тела погибших украинцев в авиакатастрофе рейса PS 752 возвращаются домой. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.
Среди погибших пассажиров самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране, было 11 украинцев, из них 9 - члены экипажа, и двое пассажиров.
8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.