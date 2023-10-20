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The Guardian

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США відправлять Ізраїлю артилерійські снаряди, які спочатку призначалися для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 359700 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. США планують відправити Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які кілька місяців тому призначалися для України. Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох ізраїльських чиновників, обізнаних з ситуацією, пише УНН.

США відправлять Ізраїлю артилерійські снаряди, які спочатку призначалися для України - ЗМІ

Деталі

Джерела Axios повідомляють, що Ізраїль звернувся до своїх американських колег з проханням терміново надати йому артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в Газу.

Боєприпаси, які призначалися для України, були частиною американських запасів зброї, які зберігаються в Ізраїлі в рамках угоди між країнами.

З початку 2023 року США почали вивозити 155-мм артилерійські снаряди зі своїх значних запасів боєприпасів в Ізраїлі для відправки в Україну. Доступ до місць зберігання зброї мають лише американські військовослужбовці. Але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у випадку війни в короткі терміни, за умови схвалення США.

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Після нападу ХАМАСу 7 жовтня ЦАХАЛ провів первинну оцінку своїх нагальних потреб в озброєнні і передав її Пентагону. Одним із запитів було повернення десятків тисяч 155-мм артилерійських снарядів для поповнення американських запасів в Ізраїлі на випадок, якщо ізраїльським військовим знадобиться використати ці снаряди в найкоротші терміни, повідомили ізраїльські чиновники.

Ізраїльські чиновники заявили, що США погодилися і відправлять артилерійські снаряди до Ізраїлю протягом найближчих тижнів. Американський військовий чиновник повідомив Axios, що не може надати подробиць про конкретну зброю, яку відправляють до Ізраїлю.

Доповнення

Американські офіційні особи припускають, що перенаправлення снарядів з України до Ізраїлю не матиме негайного впливу на здатність Києва воювати проти російських військ. Однак не зрозуміло, чи можуть американські військові поставки в Україну бути продовжені, якщо війна між Ізраїлем і ХАМАС стане більш широким регіональним конфліктом.

Пентагон применшив побоювання цього в четвер.

"Ми впевнені, що можемо підтримати як Україну, так і Ізраїль з точки зору їхніх оборонних потреб", - заявив журналістам бригадний генерал Патрік Райдер, представник Пентагону.

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