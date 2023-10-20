Розумна інвестиція з дивідендами для США: Байден анонсував виділення Україні та Ізраїлю додаткових коштів

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден під час звернення щодо підтримки України та Ізраїлю наголосив, що направить офіційний запит до Конгресу у п'ятницю вранці, охарактеризувавши надання допомоги як інвестицію, яка матиме дивіденди для американців. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення Байдена у прямому ефірі.