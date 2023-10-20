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Розумна інвестиція з дивідендами для США: Байден анонсував виділення Україні та Ізраїлю додаткових коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден під час звернення щодо підтримки України та Ізраїлю наголосив, що направить офіційний запит до Конгресу у п'ятницю вранці, охарактеризувавши надання допомоги як інвестицію, яка матиме дивіденди для американців. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення Байдена у прямому ефірі.

Розумна інвестиція з дивідендами для США: Байден анонсував виділення Україні та Ізраїлю додаткових коштів

Цитата

"Ми маємо виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців", - заявив Байден.

Деталі

Лідер США зазначив, що пакет допомоги буде безпрецедентним за своїм значенням для ізраїльської безпеки.

"Я попрошу Конгрес продовжувати спрямовувати зброю Україні, щоб Україна могла зупинити жорстокість путіна", - додав він.

Хоч президент США не розкрив деталей майбутньої допомоги, але, за даними Reuters, він буде містити 60 млрд доларів для України та 14 млрд доларів для Ізраїлю.

Також відомо, що у запиті будуть 10 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 14 млрд доларів на охорону кордонів США та 7 - на підтримку Індо-Тихоокеанського регіону.

Половина із 60 млрд доларів, виділені для України, підуть на заміну та модернізацію запасів зброї у США.

Доповнення 

У зверненні Байден зазначив, що ХАМАС та путін несуть різні загрози, але мають спільну мету - повністю знищити демократію. Президент США запевнив, що зробить все, аби Близький Схід мав стабільне майбутнє. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляло, що президент США Джо Байден виступить з телезверненням у четвер увечері за місцевим часом. Його промова стосуватиметься нападу ХАМАС на Ізраїль та війну росії проти України.

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