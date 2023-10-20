Разумная инвестиция с дивидендами для США: Байден анонсировал выделение Украине и Израилю дополнительных средств

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент США Джо Байден во время обращения по поддержке Украины и Израиля отметил, что направит официальный запрос в Конгресс в пятницу утром, охарактеризовав оказание помощи как инвестицию, которая будет иметь дивиденды для американцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение Байдена в прямом эфире.