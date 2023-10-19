Війна в Ізраїлі не послабить допомогу Києву - прем'єрка Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прим'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте переконана, що протистояння між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС не вплине на підтримку Заходом України. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
За її словами, вкрай важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, розв'язаній проти неї росією, тому західні країни повинні не припиняти постачання їй необхідної зброї та фінансів.
Шимоніте висловила впевненість, що Україна зможе розраховувати на подальшу реальну підтримку з боку партнерів, включно з військовою та фінансовою.
Вона зауважила, що більшість країн розуміють, що російське вторгнення в Україну, а також протистояння між Ізраїлем та ХАМАС – це довгострокові проблеми, тому увага має бути зосереджена на проблемах оборони та безпеки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Литва планує виділити у бюджеті на допомогу Україні 340 млн євро