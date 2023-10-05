Литва планує виділити у бюджеті на допомогу Україні 340 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У бюджеті на 2024 рік Литва планує виділити на допомогу Україні 340 мільйонів євро. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте і інтерв’ю LRT, передає УНН.
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За словами Шимоніте, загалом більша частина додаткових витрат у бюджеті буде спрямована на соціальні виплати, а також на підтримку України.
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"Для України ми оцінюємо сумарно близько 0,4% ВВП, що становить близько 340 мільйонів євро", — сказала голова уряду.
Шимоніте уточнила, що підтримка виділятиметься не лише для українських біженців, а на допомогу Україні загалом.
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