Литва планирует выделить в бюджете на помощь Украине 340 млн евро
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. В бюджете на 2024 год Литва планирует выделить на помощь Украине 340 миллионов евро. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните и интерв’ю LRT, передает УНН.
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По словам Шимоните, в целом большая часть дополнительных расходов в бюджете будет направлена на социальные выплаты, а также на поддержку Украины.
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"Для Украины мы оцениваем суммарно около 0,4% ВВП, что составляет около 340 миллионов евро", — сказала глава правительства.
Шимоните уточнила, что поддержка будет выделяться не только для украинских беженцев, но и для помощи Украине в целом.
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