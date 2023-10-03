Литва открыла коридор для транзита зерна из Украины в порты Балтии - глава МИД страны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил договоренность об открытии коридора для транзита украинского зерна в порты Балтии, сообщает УНН.
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«россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет.
Коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило поставки в Африку и другие страны. Сотрудничество дает результаты!», - написал глава МИД Литвы в соцсети X.
Ранее
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в течение следующих двух дней будет перенесен контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Об этом договорились украинский, польский и литовский министры во время онлайн встречи во вторник утром.