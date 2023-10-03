Транзит зерна: Київ, Варшава та Вільнюс домовились перенести контроль над збіжжям до литовського порту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Протягом наступних двох днів буде перенесено контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус та міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас під час онлайн зустрічі сьогодні вранці. Про це повідомляє УНН із посиланням на міністерство аграрної політики та RMF24.
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Сольський повідомив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. Це пришвидшить транзит територією Польщі.
Польський та лотовський міністри зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.
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"Ми досягли важливої домовленості. З середи контроль над українським зерном, що прямує транзитом через Литву, буде перенесено з українсько-польського кордону до Литви, до литовського порту", - заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус.
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