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Транзит зерна: Київ, Варшава та Вільнюс домовились перенести контроль над збіжжям до литовського порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Протягом наступних двох днів буде перенесено контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус та міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас під час онлайн зустрічі сьогодні вранці. Про це повідомляє УНН із посиланням на міністерство аграрної політики та RMF24.

Деталі

Сольський повідомив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. Це пришвидшить транзит територією Польщі.

Польський та лотовський міністри зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Цитата

"Ми досягли важливої домовленості. З середи контроль над українським зерном, що прямує транзитом через Литву, буде перенесено з українсько-польського кордону до Литви, до литовського порту", - заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус.

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