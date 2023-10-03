Транзит зерна: Київ, Варшава та Вільнюс домовились перенести контроль над збіжжям до литовського порту

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Сольський повідомив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. Це пришвидшить транзит територією Польщі.

Польський та лотовський міністри зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

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"Ми досягли важливої домовленості. З середи контроль над українським зерном, що прямує транзитом через Литву, буде перенесено з українсько-польського кордону до Литви, до литовського порту", - заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус.

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