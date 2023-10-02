Зеленський обговорив з фон дер Ляєн альтернативні зернові коридори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провели розмову щодо можливих альтернативних "коридорів" для експорту українського зерна. Про це повідомляє Голос Америки, пише УНН.
Деталі
Офіс глави України наголосив, що Зеленський і фон дер Ляєн домовились зберігати "конструктивний діалог" щодо зняття обмежень на експорт зерна, введених деякими сусідніми з Україною державами.
Доповнення
Міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський у понеділок заявив, що альтернативний коридор, який дозволяє вантажним суднам перевозити українське зерно та залізну руду з портів Чорного моря, значно знизив фрахтові розцінки, які, за його словами, швидше за все продовжать знижуватись і надалі.
"Йдуть нові судна. Кожен фермер найближчим часом зможе відчути, що логістика за рахунок цього маршруту має подешевшати, а відповідно збільшиться (рентабельність) зерна", – заявив Микола Сольський.
Нагадаємо
Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що, якщо Європейський Союз та Україна додатково об’єднають зусилля для гарантування безпеки “зернового коридору”, то він може працювати на повну потужність.
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