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Україна та ЄС мають об’єднати зусилля для гарантування безпеки “зернового коридору” - МЗС

Україна та ЄС мають об’єднати зусилля для гарантування безпеки “зернового коридору” - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Якщо Європейський Союз та Україна додатково об’єднають зусилля для гарантування безпеки “зернового коридору”, то він може працювати на повну потужність. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Говорили про експорт українського збіжжя на світові ринки. Наш сигнал дуже чіткий: морський коридор, яким можна експортувати українське зерно до світу без залучення росії є реальністю. Ми вже це продемонстрували. Якщо зараз ЄС та Україна додатково об’єднають зусилля для гарантування безпеки цього коридору, то цей коридор може працювати на повну потужність”, — сказав Кулеба.

Він заявив, що Україна повинна шукати рішення спільно з європейцями, які позбавлять росію можливості шантажувати світ голодом, або цінами на зерно.

“Ми цілком можемо впоратися без них, як це було до початку повномасштабного вторгнення”, — зазначив міністр.

Доповнення

З двох українських портів тимчасовим коридором вийшли три балкера з агропродукцією та залізною рудою.

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