З українських портів вийшли три балкера з агропродукцією та залізною рудою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З двох українських портів тимчасовим коридором вийшли три балкера з агрропродукцією та заоізною рудою. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Александр Кубраков, пише УНН.
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“Три балкера з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південий, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флагм Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис украінськоі агропродукціі та залізної руди”, — зазначив міністр.
Додав, що в той же час в портах Великої Одеси чекають під завантаження 5 нових суден. Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи.
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