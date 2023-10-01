З українських портів вийшли три балкера з агропродукцією та залізною рудою

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“Три балкера з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південий, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флагм Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис украінськоі агропродукціі та залізної руди”, — зазначив міністр.

Додав, що в той же час в портах Великої Одеси чекають під завантаження 5 нових суден. Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи.

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