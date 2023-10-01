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Из украинских портов вышли три балкера с агропродукцией и железной рудой

Из украинских портов вышли три балкера с агропродукцией и железной рудой

Киев • УНН

 • 255075 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Из двух украинских портов временным коридором вышли три балкера с агрропродукцией и железной рудой. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.

Цитата

“Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а 5 новых судов направляются в порты на загрузку. Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флагм Либерии и Палау) экспортировали более 127 тыс украинской агропродукции и железной руды”, — отметил министр.

Добавил, что в то же время в портах Большой Одессы ждут под загрузку 5 новых судов. Балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют почти 120 тыс тонн украинского зерна в страны Африки и Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые гражданские суда воспользовались временным коридором в направлении к украинским портам — Мининфраструктуры

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