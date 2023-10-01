Из украинских портов вышли три балкера с агропродукцией и железной рудой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Из двух украинских портов временным коридором вышли три балкера с агрропродукцией и железной рудой. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.
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“Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а 5 новых судов направляются в порты на загрузку. Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флагм Либерии и Палау) экспортировали более 127 тыс украинской агропродукции и железной руды”, — отметил министр.
Добавил, что в то же время в портах Большой Одессы ждут под загрузку 5 новых судов. Балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют почти 120 тыс тонн украинского зерна в страны Африки и Европы.
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