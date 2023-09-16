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Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів – Мінінфраструктури

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів – Мінінфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня УНН. Два цивільних судна, які транспортуватимуть українське зерно до країн Африки та Азії, скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. Про це повідомив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков пише УНН.

За його словами, судна будуть завантажені майже 20 тисячами тонн пшениці.

Цитата

“Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеси, Чорноморська та Південного балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тис тонн пшениці для краін Африки та Азіі. Судна знаходяться під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України”, — зазначив Кубраков.

Міністр нагадав, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації, суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Так, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дунайські порти залучать до надання гумдопомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії — Шмигаль

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