З одеського порту вийшов Балкер PUMA, який стояв "на якорі" з лютого минулого року — Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. З одеського порту вийшов Балкер PUMA (Кайманові острови), шо стояв на якорі з лютого минулого року. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив Міністр інфраструктури Олександр Курбаков, пише УНН.
Цитата
“Ще одне заблоковане через війну судно вийшло з порту та прямує встановленим тимчасовим коридором руху. Балкер PUMA (Кайманові острови) сьогодні вранці вийшов з Одеського морського порту і зараз прямує до Босфору встановленим коридором руху суден. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпака”, — зазначив Курбаков.
Деталі
Балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг покинути його через початок бойових дій і закриття Чорного моря для цивільного судноплавства.
Цей коридор ВМС ЗСУ першочергово визначили для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дунайські порти залучать до надання гумдопомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії — Шмигаль
Втім, у Міністерстві зазначили, що враховуючи блокування Зернової ініціативи та потреби світу в українській продукції, Україна розглядатиме можливість використовувати його і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі. Зокрема, збіжжя для країн Африки та Азії.
Нагадаємо
З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Першими тимчасовим коридором у Чорному морі вийшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня. За ними цей шлях пройшли судна ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY.