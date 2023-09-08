Дунайські порти залучать до надання гумдопомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії - Шмигаль

Цитата

“Один з наших пріоритетів – підтримка аграріїв. Тривають жнива. Станом на зараз уже зібрано 34 млн тонн врожаю. Зокрема, пшениці — 22 млн тонн. Внутрішня потреба у нас близько 6-7 млн тонн на рік, тому в питаннях продовольчої безпеки нашої країни почуваємо себе достатньо впевнено”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що одночасно продовжується праця над розширенням експортного потенціалу. Це важливо як для української економіки, так і для глобальної продовольчої безпеки.

“Сьогодні Уряд затвердить постанову про те, що наші дунайські порти відтепер будуть залучені до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії. Це ініціатива Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка буде стосуватися відтепер і дунайських портів України. Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти”, - повідомив Шмигаль.

Довідка

Grain from Ukraine — гуманітарна продовольча програма, офіційно започаткована 26 листопада 2022 року, у 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років, Президентом України Володимиром Зеленським для постачання зерна до найбідніших країн світу.

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