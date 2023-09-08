Дунайские порты привлекут к оказанию гумпомощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии - Шмыгаль

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“Один из наших приоритетов – поддержка аграриев. Продолжается жатва. По состоянию на сейчас уже собрано 34 млн тонн урожая. В частности, пшеницы — 22 млн тонн. Внутренняя потребность у нас около 6-7 млн тонн в год, поэтому в вопросах продовольственной безопасности нашей страны чувствуем себя достаточно уверенно”, - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что одновременно продолжается работа над расширением экспортного потенциала. Это важно как для украинской экономики, так и для глобальной продовольственной безопасности.

“Сегодня Правительство утвердит постановление о том, что наши дунайские порты отныне будут привлечены к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии. Это инициатива Президента Украины Владимира Зеленского Grain from Ukraine, которая будет касаться отныне и дунайских портов Украины. Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты”, - сообщил Шмыгаль.

Справка

Grain from Ukraine — гуманитарная продовольственная программа, официально основанная 26 ноября 2022 года, в 90-ю годовщину начала Голодомора 1932-1933 годов, Президентом Украины Владимиром Зеленским для поставки зерна в беднейшие страны мира.

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