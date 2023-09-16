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Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам - Мининфраструктуры

Киев • УНН

 • 267403 просмотра

КИЕВ. 16 сентября УНН. Два гражданских судна, которые будут транспортировать украинское зерно в страны Африки и Азии, воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков пишет УНН.

По его словам, судна будут загружены почти 20 тысячами тонн пшеницы.

Цитата

“После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины”, — отметил Кубраков.

Министр напомнил, что ранее установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор использовался для эвакуации, судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Так, с 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дунайские порты привлекут к предоставлению гумпомощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии — Шмыгаль

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