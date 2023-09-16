Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам - Мининфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября УНН. Два гражданских судна, которые будут транспортировать украинское зерно в страны Африки и Азии, воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков пишет УНН.
По его словам, судна будут загружены почти 20 тысячами тонн пшеницы.
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“После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины”, — отметил Кубраков.
Министр напомнил, что ранее установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор использовался для эвакуации, судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Так, с 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA.
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