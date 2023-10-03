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Транзит зерна: Киев, Варшава и Вильнюс договорились перенести контроль над зерном в литовский порт

Киев • УНН

 • 701140 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В течение следующих двух дней будет перенесен контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Об этом договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во время онлайн встречи сегодня утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство аграрной политики и RMF24.

Детали

Сольский сообщил, что Украина предложила перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт. Это ускорит транзит по территории Польши.

Польский и литовский министры отметили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.

Цитата

"Мы достигли важной договоренности. Со среды контроль над украинским зерном, следующим транзитом через Литву, будет перенесен с украинско-польской границы в Литву, в литовский порт", - заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус.

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