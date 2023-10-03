Литва відкрила коридор для транзиту зерна з України в порти Балтії - голова МЗС країни

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«росія знищує продовольство, Литва його доставляє.

Коридор для транзиту зерна до балтійських портів був прийнятий і узгоджений, що зменшило тиск на українському кордоні і збільшило постачання до Африки та інших країн. Співпраця дає результати!», - написав голова МЗС Литви у соцмережі X.

Раніше

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що протягом наступних двох днів буде перенесено контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Про це домовилися український, польський та литовський міністри під час онлайн зустрічі у вівторок вранці.