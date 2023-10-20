США отправят Израилю артиллерийские снаряды, которые изначально предназначались для Украины - СМИ

Детали

Источники Axios сообщают, что Израиль обратился к своим американским коллегам с просьбой срочно предоставить ему артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в Газу.

Боеприпасы, которые предназначались для Украины, были частью американских запасов оружия, которые хранятся в Израиле в рамках соглашения между странами.

С начала 2023 года США начали вывозить 155-мм артиллерийские снаряды из своих значительных запасов боеприпасов в Израиле для отправки в Украину. Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Но согласно договору между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны в короткие сроки, при условии одобрения США.

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После нападения ХАМАСа 7 октября ЦАХАЛ провел первичную оценку своих насущных потребностей в вооружении и передал ее Пентагону. Одним из запросов было возвращение десятков тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения американских запасов в Израиле на случай, если израильским военным понадобится использовать эти снаряды в кратчайшие сроки, сообщили израильские чиновники.

Израильские чиновники заявили, что США согласились и отправят артиллерийские снаряды в Израиль в течение ближайших недель. Американский военный чиновник сообщил Axios, что не может предоставить подробностей о конкретном оружии, которое отправляют в Израиль.

Дополнение

Американские официальные лица предполагают, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Киева воевать против российских войск. Однако не понятно, могут ли американские военные поставки в Украину быть продолжены, если война между Израилем и ХАМАС станет более широким региональным конфликтом.

Пентагон преуменьшил опасения этого в четверг.

"Мы уверены, что можем поддержать как Украину, так и Израиль с точки зрения их оборонных потребностей", - заявил журналистам бригадный генерал Патрик Райдер, представитель Пентагона.

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