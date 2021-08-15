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США відправить ще тисячу військовослужбовців для евакуації осіб з Афганістану

США відправить ще тисячу військовослужбовців для евакуації осіб з Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Пентагон дозволив ще 1000 військовослужбовцям допомогти евакуювати громадян США та афганців, які працювали на них з Кабула. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Це додавання збільшує загальну кількість військ в Афганістані до 6000 осіб. Солдати прибували з 82 -ї повітряно-десантної дивізії, яка перебувала в режимі очікування.

Мешканці повідомили про епізодичну стрілянину в районі міжнародного аеропорту Хаміда Карзая, основного пункту евакуації з Афганістану, оскільки американські війська допомагали виїзду американського персоналу після входу талібів у столицю Афганістану.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що співробітники посольства США були переправлені гелікоптером з дипломатичного комплексу в аеропорт.

Цитата

“Ми працюємо над тим, щоб наш персонал був у безпеці. Ми переселяємо чоловіків і жінок нашого посольства в місце в аеропорту”, — сказав Блінкен ABC News.

Нагадаємо

США розгорнули в Афганістані приблизно 5000 американських військовослужбовців для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників. 

Сьогодні таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Велика Британія та Італія.

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