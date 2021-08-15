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Актуальное
США отправит тысячу военнослужащих для эвакуации лиц из Афганистана

США отправит тысячу военнослужащих для эвакуации лиц из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 18663 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Пентагон разрешил еще 1000 военнослужащим помочь эвакуировать граждан США и афганцев, которые работали на них из Кабула. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это добавление увеличивает общее количество войск в Афганистане до 6000 человек. Солдаты прибывали из 82 -й воздушно-десантной дивизии, которая находилась в режиме ожидания.

Жители сообщили о эпизодической стрельбе в районе международного аэропорта Хамида Карзая, основного пункта эвакуации из Афганистана, поскольку американские войска помогали выезду американского персонала после входа талибов в столицу Афганистана.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что сотрудники посольства США были переправлены вертолетом из дипломатического комплекса в аэропорт.

Цитата

“Мы работаем над тем, чтобы наш персонал был в безопасности. Мы переселяем мужчин и женщин нашего посольства в место в аэропорту ”, - сказал Блинкен ABC News.

Напомним

США развернули в Афганистане примерно 5000 американских военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников.

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. ФРГ, по сообщениям , закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Великобритания и Италия.

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