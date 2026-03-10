США відхилили українську пропозицію технології боротьби з іранськими дронами, але згодом змінили позицію – ЗМІ

Україна ще кілька місяців тому пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими ударними дронами, однак тоді американська адміністрація відхилила цю ініціативу. Після початку війни з Іраном у Вашингтоні змінили позицію і звернулися до Києва по допомогу. Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

За даними видання, приблизно сім місяців тому українські чиновники намагалися запропонувати США технологію перехоплення іранських дронів, зокрема Shahed, яка вже була перевірена у війні проти росії.

Для презентації можливостей українських систем представники України підготували спеціальну презентацію, у якій пояснювали, як ці технології можуть захистити американські сили та їхніх союзників на Близькому Сході.

Зокрема, під час закритої зустрічі у Білому домі 18 серпня Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу використати українські безпілотники-перехоплювачі для посилення безпеки американських баз у регіоні.

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії

У презентації, яку отримало Axios, також містилося попередження про те, що Іран активно вдосконалює свої ударні дрони типу Shahed.

Українська сторона пропонувала створити так звані "дронові оборонні хаби" у Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. Це мало б допомогти швидше реагувати на атаки безпілотників з боку Ірану та його союзників.

"Ми хотіли побудувати своєрідні "дронові стіни" та всю необхідну інфраструктуру — радари, системи виявлення та перехоплення", — розповів один з українських чиновників.

За словами джерел видання, тоді Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати цю ідею, однак практичних кроків зроблено не було.

Як зазначають американські посадовці, відмова від української пропозиції стала однією з найбільших тактичних помилок адміністрації перед початком війни з Іраном.

Іранські дрони Shahed, які активно використовуються у конфлікті, вже пов’язують із загибеллю семи американських військових. Крім того, перехоплення таких безпілотників коштує США та їхнім союзникам мільйони доларів.

"Якщо говорити про тактичну помилку перед початком цієї війни, то саме це і було нею", — визнав один із американських чиновників.

За інформацією The New York Times, минулого тижня США офіційно звернулися до України з проханням допомогти у боротьбі з іранськими дронами.

Водночас у Білому домі заявляють, що американські сили вже збивають переважну більшість іранських ракет і безпілотників, а кількість втрат серед військових значно нижча за початкові прогнози.

Крім того, США оголосили про розгортання власної системи боротьби з дронами під назвою Merops для посилення захисту союзників на Близькому Сході. Проте деякі американські посадовці визнають, що українські технології могли б значно допомогти, якби їх використали раніше.

Нагадаємо

Зеленський заявив про готовність передати технології боротьби з дронами в обмін на ППО. Через війну в Ірані Україні загрожує дефіцит ракет до Patriot.