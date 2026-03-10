США відхилили українську пропозицію технології боротьби з іранськими дронами, але згодом змінили позицію – ЗМІ

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 862 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 9398 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 17016 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 25603 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37525 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 49376 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 82643 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53043 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 58159 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55888 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 18374 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 33640 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 24763 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 20135 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 9882 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 25611 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37533 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 72003 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 75257 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 83422 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Музикант
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 4902 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 10140 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 25518 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 33078 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 32757 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136

США відхилили українську пропозицію технології боротьби з іранськими дронами, але згодом змінили позицію – ЗМІ

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Білий дім раніше проігнорував пропозицію Києва щодо створення дронових хабів. Тепер Вашингтон офіційно звернувся до України для боротьби з іранськими БПЛА.

США відхилили українську пропозицію технології боротьби з іранськими дронами, але згодом змінили позицію – ЗМІ

Україна ще кілька місяців тому пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими ударними дронами, однак тоді американська адміністрація відхилила цю ініціативу. Після початку війни з Іраном у Вашингтоні змінили позицію і звернулися до Києва по допомогу. Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

За даними видання, приблизно сім місяців тому українські чиновники намагалися запропонувати США технологію перехоплення іранських дронів, зокрема Shahed, яка вже була перевірена у війні проти росії.

Для презентації можливостей українських систем представники України підготували спеціальну презентацію, у якій пояснювали, як ці технології можуть захистити американські сили та їхніх союзників на Близькому Сході.

Зокрема, під час закритої зустрічі у Білому домі 18 серпня Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу використати українські безпілотники-перехоплювачі для посилення безпеки американських баз у регіоні.

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії09.03.26, 08:12 • 34244 перегляди

У презентації, яку отримало Axios, також містилося попередження про те, що Іран активно вдосконалює свої ударні дрони типу Shahed.

Українська сторона пропонувала створити так звані "дронові оборонні хаби" у Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. Це мало б допомогти швидше реагувати на атаки безпілотників з боку Ірану та його союзників.

"Ми хотіли побудувати своєрідні "дронові стіни" та всю необхідну інфраструктуру — радари, системи виявлення та перехоплення", — розповів один з українських чиновників.

За словами джерел видання, тоді Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати цю ідею, однак практичних кроків зроблено не було.

Як зазначають американські посадовці, відмова від української пропозиції стала однією з найбільших тактичних помилок адміністрації перед початком війни з Іраном.

Іранські дрони Shahed, які активно використовуються у конфлікті, вже пов’язують із загибеллю семи американських військових. Крім того, перехоплення таких безпілотників коштує США та їхнім союзникам мільйони доларів.

"Якщо говорити про тактичну помилку перед початком цієї війни, то саме це і було нею", — визнав один із американських чиновників.

За інформацією The New York Times, минулого тижня США офіційно звернулися до України з проханням допомогти у боротьбі з іранськими дронами.

Водночас у Білому домі заявляють, що американські сили вже збивають переважну більшість іранських ракет і безпілотників, а кількість втрат серед військових значно нижча за початкові прогнози.

Крім того, США оголосили про розгортання власної системи боротьби з дронами під назвою Merops для посилення захисту союзників на Близькому Сході. Проте деякі американські посадовці визнають, що українські технології могли б значно допомогти, якби їх використали раніше.

Нагадаємо

Зеленський заявив про готовність передати технології боротьби з дронами в обмін на ППО. Через війну в Ірані Україні загрожує дефіцит ракет до Patriot.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
The New York Times
Білий дім
Йорданія
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дональд Трамп
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран