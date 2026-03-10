ukenru
США отклонили украинское предложение технологии борьбы с иранскими дронами, но впоследствии изменили позицию – СМИ

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Белый дом ранее проигнорировал предложение Киева по созданию дроновых хабов. Теперь Вашингтон официально обратился к Украине для борьбы с иранскими БПЛА.

США отклонили украинское предложение технологии борьбы с иранскими дронами, но впоследствии изменили позицию – СМИ

Украина еще несколько месяцев назад предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими ударными дронами, однако тогда американская администрация отклонила эту инициативу. После начала войны с Ираном в Вашингтоне изменили позицию и обратились к Киеву за помощью. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

По данным издания, примерно семь месяцев назад украинские чиновники пытались предложить США технологию перехвата иранских дронов, в частности Shahed, которая уже была проверена в войне против россии.

Для презентации возможностей украинских систем представители Украины подготовили специальную презентацию, в которой объясняли, как эти технологии могут защитить американские силы и их союзников на Ближнем Востоке.

В частности, во время закрытой встречи в Белом доме 18 августа Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу использовать украинские беспилотники-перехватчики для усиления безопасности американских баз в регионе.

Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании09.03.26, 08:12 • 34244 просмотра

В презентации, которую получило Axios, также содержалось предупреждение о том, что Иран активно совершенствует свои ударные дроны типа Shahed.

Украинская сторона предлагала создать так называемые "дроновые оборонные хабы" в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены американские военные базы. Это должно было бы помочь быстрее реагировать на атаки беспилотников со стороны Ирана и его союзников.

"Мы хотели построить своеобразные "дроновые стены" и всю необходимую инфраструктуру — радары, системы обнаружения и перехвата", — рассказал один из украинских чиновников.

По словам источников издания, тогда Дональд Трамп поручил своей команде проработать эту идею, однако практических шагов сделано не было.

Как отмечают американские чиновники, отказ от украинского предложения стал одной из крупнейших тактических ошибок администрации перед началом войны с Ираном.

Иранские дроны Shahed, которые активно используются в конфликте, уже связывают с гибелью семи американских военных. Кроме того, перехват таких беспилотников стоит США и их союзникам миллионы долларов.

"Если говорить о тактической ошибке перед началом этой войны, то именно это и было ею", — признал один из американских чиновников.

По информации The New York Times, на прошлой неделе США официально обратились к Украине с просьбой помочь в борьбе с иранскими дронами.

В то же время в Белом доме заявляют, что американские силы уже сбивают подавляющее большинство иранских ракет и беспилотников, а количество потерь среди военных значительно ниже первоначальных прогнозов.

Кроме того, США объявили о развертывании собственной системы борьбы с дронами под названием Merops для усиления защиты союзников на Ближнем Востоке. Однако некоторые американские чиновники признают, что украинские технологии могли бы значительно помочь, если бы их использовали раньше.

Напомним

Зеленский заявил о готовности передать технологии борьбы с дронами в обмен на ПВО. Из-за войны в Иране Украине грозит дефицит ракет для Patriot.

Андрей Тимощенков

