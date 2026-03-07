$43.810.0950.900.07
ukenru
23:10 • 6914 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 32236 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 40735 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський
6 березня, 13:05 • 34650 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 58044 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 26717 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24541 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23101 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
6 березня, 09:57 • 20864 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20902 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
США тиснуть на Шрі-Ланку задля недопущення репатріації іранських моряків

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Держдепартамент США вимагає від Шрі-Ланки не повертати до Ірану 240 моряків з двох суден, одне з яких було потоплене американським підводним човном. Вашингтон прагне запобігти використанню Тегераном моряків у пропагандистських цілях.

США тиснуть на Шрі-Ланку задля недопущення репатріації іранських моряків
Фото: Reuters

Державний департамент США вимагає від уряду Шрі-Ланки відмовити у поверненні на батьківщину екіпажів двох іранських суден, одне з яких було потоплене американським підводним човном цього тижня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з внутрішньою телеграмою Держдепартаменту, Вашингтон наполягає на утриманні 208 членів екіпажу допоміжного судна IRIS Booshehr та 32 вцілілих із військового корабля IRIS Dena. Тимчасово повірена у справах посольства США в Коломбо Джейн Хауелл наголосила, що влада острова має заблокувати будь–які спроби Тегерана використати затриманих моряків у пропагандистських цілях.

Знищення іранського флоту та гуманітарна позиція Коломбо

Торпедування корабля IRIS Dena в Індійському океані стало першою подібною операцією США з часів Другої світової війни, яку міністр оборони Піт Гегсет охарактеризував як "тиху смерть".

На Близькому Сході тривають атаки ракет та дронів - нові дані по країнах05.03.26, 17:30 • 6294 перегляди

Інцидент стався за 19 морських миль від порту Галле, що призвело до загибелі десятків іранських військових та різкого розширення географії конфлікту. Водночас президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке заявив про "гуманітарний обов'язок" своєї держави прийняти моряків із судна "Бушер", яке опинилося на мілині у виключній економічній зоні країни.

Влада Шрі-Ланки повинна мінімізувати спроби Ірану використовувати затриманих для пропаганди

– йдеться у внутрішній телеграмі Державного департаменту США від 6 березня.

Міжнародний тиск та наслідки для іранського екіпажу

Вашингтон розглядає затриманих моряків як цінний ресурс у протистоянні з Тегераном, намагаючись обмежити можливості іранського режиму щодо маніпуляції фактами загибелі флоту.

Попри заклики Коломбо дотримуватися міжнародних норм порятунку на морі, США вимагають жорсткої ізоляції всіх осіб, що перебували на борту суден у момент атаки чи аварії. Подальша доля 240 іранців залишається предметом гострих дипломатичних суперечок між Шрі-Ланкою, США та Іраном.

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT05.03.26, 09:25 • 6372 перегляди

Степан Гафтко

