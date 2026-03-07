США тиснуть на Шрі-Ланку задля недопущення репатріації іранських моряків
Держдепартамент США вимагає від Шрі-Ланки не повертати до Ірану 240 моряків з двох суден, одне з яких було потоплене американським підводним човном. Вашингтон прагне запобігти використанню Тегераном моряків у пропагандистських цілях.
Державний департамент США вимагає від уряду Шрі-Ланки відмовити у поверненні на батьківщину екіпажів двох іранських суден, одне з яких було потоплене американським підводним човном цього тижня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з внутрішньою телеграмою Держдепартаменту, Вашингтон наполягає на утриманні 208 членів екіпажу допоміжного судна IRIS Booshehr та 32 вцілілих із військового корабля IRIS Dena. Тимчасово повірена у справах посольства США в Коломбо Джейн Хауелл наголосила, що влада острова має заблокувати будь–які спроби Тегерана використати затриманих моряків у пропагандистських цілях.
Знищення іранського флоту та гуманітарна позиція Коломбо
Торпедування корабля IRIS Dena в Індійському океані стало першою подібною операцією США з часів Другої світової війни, яку міністр оборони Піт Гегсет охарактеризував як "тиху смерть".
Інцидент стався за 19 морських миль від порту Галле, що призвело до загибелі десятків іранських військових та різкого розширення географії конфлікту. Водночас президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке заявив про "гуманітарний обов'язок" своєї держави прийняти моряків із судна "Бушер", яке опинилося на мілині у виключній економічній зоні країни.
Влада Шрі-Ланки повинна мінімізувати спроби Ірану використовувати затриманих для пропаганди
Міжнародний тиск та наслідки для іранського екіпажу
Вашингтон розглядає затриманих моряків як цінний ресурс у протистоянні з Тегераном, намагаючись обмежити можливості іранського режиму щодо маніпуляції фактами загибелі флоту.
Попри заклики Коломбо дотримуватися міжнародних норм порятунку на морі, США вимагають жорсткої ізоляції всіх осіб, що перебували на борту суден у момент атаки чи аварії. Подальша доля 240 іранців залишається предметом гострих дипломатичних суперечок між Шрі-Ланкою, США та Іраном.
