США давят на Шри-Ланку для недопущения репатриации иранских моряков

Государственный департамент США требует от правительства Шри-Ланки отказать в возвращении на родину экипажей двух иранских судов, одно из которых было потоплено американской подводной лодкой на этой неделе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно внутренней телеграмме Госдепартамента, Вашингтон настаивает на удержании 208 членов экипажа вспомогательного судна IRIS Booshehr и 32 выживших с военного корабля IRIS Dena. Временно поверенная в делах посольства США в Коломбо Джейн Хауэлл подчеркнула, что власти острова должны заблокировать любые попытки Тегерана использовать задержанных моряков в пропагандистских целях.

Уничтожение иранского флота и гуманитарная позиция Коломбо

Торпедирование корабля IRIS Dena в Индийском океане стало первой подобной операцией США со времен Второй мировой войны, которую министр обороны Пит Хегсет охарактеризовал как "тихую смерть".

Инцидент произошел в 19 морских милях от порта Галле, что привело к гибели десятков иранских военных и резкому расширению географии конфликта. В то же время президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке заявил о "гуманитарном долге" своего государства принять моряков с судна "Бушер", которое оказалось на мели в исключительной экономической зоне страны.

Власти Шри-Ланки должны минимизировать попытки Ирана использовать задержанных для пропаганды – говорится во внутренней телеграмме Государственного департамента США от 6 марта.

Международное давление и последствия для иранского экипажа

Вашингтон рассматривает задержанных моряков как ценный ресурс в противостоянии с Тегераном, пытаясь ограничить возможности иранского режима по манипуляции фактами гибели флота.

Несмотря на призывы Коломбо соблюдать международные нормы спасения на море, США требуют жесткой изоляции всех лиц, находившихся на борту судов в момент атаки или аварии. Дальнейшая судьба 240 иранцев остается предметом острых дипломатических споров между Шри-Ланкой, США и Ираном.

