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Китай допустив зниження курсу юаня на фоні торгової війни зі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У понеділок Китай допустив зниження курсу юаня після ескалації торгової війни США з Китаєм, передає УНН із посиланням на Associated Press.

Так, китайський центральний банк дозволив юаню знизитися до 7,1468 за долар в жорстко контрольованих торгах. Це було відносно скромна зміна з п'ятничного мінімуму, але його найнижчий показник з січня 2008 року, пише видання. Юань втратив 6,5% від максимуму цього року 28 лютого.

Китайські лідери пообіцяли уникнути "конкурентної девальвації", щоб допомогти експортерам перед підвищенням тарифів Трампа. Але регулятори намагаються зробити державний курс більш орієнтованим на ринок. Це дозволяє інвесторам турбуватися про тарифну війну та її вплив на економічне зростання в Китаї, щоб підштовхнути юань до зниження.

Нагадаємо, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів і заявив, що наказує американським компаніям припинити співпрацю з Китаєм. Пізніше він сказав, що загрожує використовувати надзвичайні повноваження відповідно до закону 1977 року, який націлений на шахрайські режими, терористів і торговців наркотиками.

Це сталося після того, як Пекін оголосив про підвищення тарифів на американський імпорт в розмірі 75 мільярдів доларів США у відповідь на більш раннє збільшення з боку США.

Додамо, що Євросоюз розробив економічну програму, що передбачає введення в односторонньому порядку митних зборів на американські товари, а також сприяння розвитку власних технологічних компаній.

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