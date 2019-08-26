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Китай допустил снижение курса юаня на фоне торговой войны со США

Китай допустил снижение курса юаня на фоне торговой войны со США

Киев  •  УНН

 • 8246 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В понедельник Китай допустил снижение курса юаня после эскалации торговой войны США с Китаем, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Так, китайский центральный банк позволил юаню снизиться до 7,1468 за доллар в жестко контролируемых торгах. Это было относительно скромное изменение с пятничного минимума, но его самый низкий показатель с января 2008 года, пишет издание. Юань потерял 6,5% от максимума этого года 28 февраля.

Китайские лидеры пообещали избежать "конкурентной девальвации", чтобы помочь экспортерам перед повышением тарифов Трампа. Но регуляторы пытаются сделать государственный курс более ориентированным на рынок. Это позволяет инвесторам беспокоиться о тарифной войне и ее влиянии на экономический рост в Китае, чтобы подтолкнуть юань к снижению.

Напомним, в прошлую пятницу Трамп объявил о повышении тарифов и заявил, что приказывает американским компаниям прекратить сотрудничество с Китаем. Позже он сказал, что угрожает использовать чрезвычайные полномочия в соответствии с законом 1977 года, который нацелен на мошеннические режимы, террористов и торговцев наркотиками.

Это произошло после того, как Пекин объявил о повышении тарифов на американский импорт в размере 75 миллиардов долларов США в ответ на более раннее увеличение со стороны США.

Добавим, что Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию собственных технологических компаний.

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