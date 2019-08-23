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ЄС розробив план на випадок торговельної війни з США

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Євросоюз розробив економічну програму, що передбачає введення в односторонньому порядку митних зборів на американські товари, а також сприяння розвитку власних технологічних компаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Politico.

Його автори поставили за мету протистояти торговельній політиці президента США Дональда Трампа, а також американським технологічним гігантам Google, Apple, Amazon, Microsoft і Facebook.

Так, обрана головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, згідно з планом, повинна заснувати Європейський фонд майбутнього, який інвестував би більш 100 млрд доларів в акції перспективних компаній континенту.

Даний крок, за задумом авторів документа, допоможе їм конкурувати з американськими та китайськими технологічними гігантами. ЄС, зазначається в плані, повинен проявляти більше рішучості в торговельній сфері і ввести односторонні мита щодо товарів зі Сполучених Штатів. Газета зазначає, що ці пропозиції поки знаходяться на стадії розгляду.

Politico підкреслює, що після виходу Великої Британії Євросоюз буде вільний у проведенні більш інтервенціоністської економічної політики, яку Франція і Німеччина давно підтримують.

Трамп неодноразово під час бесіди з журналістами і в своїх виступах перед прихильниками засуджував країни ЄС за їх торговельну політику щодо Сполучених Штатів, підкреслюючи, що дії європейців в цій сфері гірше, ніж китайської влади.

США і Євросоюз ввели взаємні торговельні мита на низку категорій вироблених ними товарів навесні і влітку минулого року. Зараз ЄС намагається уникнути введення нових американських мит на автомобілі європейського виробництва.

Нагадаємо, ЄС погрожує США митами на 35 млрд євро.

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