ЕС разработал план на случай торговой войны с США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию собственных технологических компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Politico.
Его авторы поставили цель противостоять торговой политике президента США Дональда Трампа, а также американским технологическим гигантам Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook.
Так, избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, согласно плану, должна учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний континента.
Данный шаг, по замыслу авторов документа, поможет им конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами. ЕС, отмечается в плане, должен проявлять больше решимости в торговой сфере и ввести односторонние пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов. Газета отмечает, что эти предложения пока находятся на стадии рассмотрения.
Politico подчеркивает, что после выхода Великобритании Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают.
Трамп неоднократно во время беседы с журналистами и в своих выступлениях перед сторонниками осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем китайских властей.
США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.
Напомним, ЕС угрожает США пошлинами на 35 млрд евро.