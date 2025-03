Трамп підвищив мита на товари з Китаю

"Китаю не слід було вводити нові мита на (американську продукцію вартістю) 75 млрд доларів (політично вмотивоване!). Починаючи з 1 жовтня, товари з Китаю на 250 млрд, які в даний час обкладаються митом в 25%, будуть обкладатися митами в 30% . Крім того, залишилася продукція з Китаю на 300 млрд, яка б обкладалася тарифами в 10% з 1 вересня, тепер буде обкладатися тарифами в 15% ", - написав президент.

Нагадаємо, у Шанхаї завершився черговий раунд торговельних переговорів між США та КНР, в результаті яких було прийнято рішення зустрітися у вересні в США.

Білий дім назвав минулі переговори конструктивними, зазначивши, що серед тем, які обговорювалися на переговорах, були "примусова передача технологій, права інтелектуальної власності, послуги, нетарифні бар'єри і сільське господарство".

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019