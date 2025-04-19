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Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

Київ • УНН

 • 4500 перегляди

Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни.

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

Децентралізація енергетики — це не лише тренд. Для України це — питання виживання. У час, коли ворог знищує критичну інфраструктуру, а централізоване живлення — під постійною загрозою, відповідь має бути швидкою, технологічною і локалізованою.

Саме тому поява й розвиток компаній на кшталт RSE — не просто про бізнес. Це про стратегію виживання і силу інженерної думки.

Український бізнес, що тримає тил

Заснована у 2023 році, компанія RSE пройшла шлях від невеликої інженерної команди до потужного європейського виробника з мережею енергетичних проєктів по Україні й ЄС. За 2024 рік — понад 200 МВт встановленої потужності: мобільні когенераційні установки, які живлять підприємства, муніципалітети, об’єкти критичної інфраструктури.

Серед клієнтів — аграрії, промислові та харчові виробництва, логістичні комплекси, лікарні, фармсектор і навіть незалежні постачальники, які виробляють електроенергію для мережі.

Мобільність — нова броня енергетик

Головна інновація RSE — мобільна когенераційна установка на базі двигуна MWM великої потужності. Це компактне рішення на 4,5 МВт, яке можна швидко транспортувати та запускати в складних умовах. Така установка здатна замістити зруйновану ТЕЦ, підсилити регіональну мережу чи дати автономне живлення лікарні біля лінії фронту.

Проєкт став можливим завдяки стратегічному партнерству з німецькою компанією виробником газових двигунів MWM — і вже у 2024 році RSE отримала статус Ключового Партнера на ринках України та Європи. 

Серед інших розробок компанії — власна лінійка когенераційних модулів потужністю від 400 кВт до 2,3 МВт.

Виграти цю війну — означає відбудуватись вже зараз

Інфраструктура має не просто відновлюватися — вона має бути сильною, децентралізованою і стійкою. Саме тому мобільні когенераційні рішення RSE — це більше, ніж електроенергія. Це гнучкість, яка дозволяє бізнесу працювати, громадам — не залишатися в темряві, а країні — не зупинятися.

Інженери компанії також створюють парові та водогрійні котли-утилізатори, що повторно використовують тепло з вихлопних газів — підвищуючи ефективність і знижуючи витрати. Усе виробництво — на власному заводі в Чехії, а проєктування — власною конструкторською групою за європейськими стандартами.

Газ знову в моді — і це про розумний вибір

У 2024 році все більше флагманів українського бізнесу, зокрема Епіцентр, МХП, Фармак, Вацак, UPG, Укрленд Фармінг, Кулиничі почали встановлювати власні газові електростанції. Це — реакція на зростання цін, ризик відключень і потребу в енергобезпеці.

Газова міні-ТЕЦ від RSE дозволяє підприємству повністю закрити свої потреби в електроенергії й зекономити до 50% витрат на енергію. І головне — вона встановлюється за кілька тижнів і проста в експлуатації.

Це і є нова Україна

Коли ми говоримо про перемогу — ми говоримо і про відбудову. А відбудова — це не тільки цегла і бетон. Це ринок. Це технологія. Це рішення, створене тут, руками наших інженерів.

RSE — яскравий приклад того, як український бізнес стає точкою опори, відповіддю на енергетичні виклики та частиною стратегічного фундаменту країни.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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