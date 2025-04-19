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Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

Киев • УНН

 • 2668 просмотра

Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны.

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

Децентрализация энергетики — это не только тренд. Для Украины это — вопрос выживания. В то время, когда враг уничтожает критическую инфраструктуру, а централизованное энергоснабжение — под постоянной угрозой, ответ должен быть быстрым, технологичным и локализованным.

Именно поэтому появление и развитие компаний вроде RSE — не просто про бизнес. Это о стратегии выживания и силе инженерной мысли.

Украинский бизнес, держащий тыл

Основанная в 2023 году, компания RSE прошла путь от небольшой инженерной команды до мощного европейского производителя с сетью энергетических проектов по Украине и ЕС. За 2024 год — более 200 МВт установленной мощности: мобильные когенерационные установки, питающие предприятия, муниципалитеты, объекты критической инфраструктуры.

Среди клиентов — аграрии, промышленные и пищевые производства, логистические комплексы, больницы, фармсектор и даже независимые поставщики, производящие электроэнергию для сети.

Мобильность — новая броня энергетики

Главная инновация RSE — мобильная когенерационная установка на базе двигателя MWM большой мощности. Это компактное решение на 4,5 МВт, которое можно быстро транспортировать и запускать в сложных условиях. Такая установка способна заместить разрушенную ТЭЦ, усилить региональную сеть или дать автономное питание больнице возле линии фронта.

Проект стал возможным благодаря стратегическому партнерству с немецкой компанией-производителем газовых двигателей MWM — и уже в 2024 году RSE получила статус Ключевого Партнера на рынках Украины и Европы. 

Среди других разработок компании — собственная линейка когенерационных модулей мощностью от 400 кВт до 2,3 МВт.

Выиграть эту войну — значит отстроиться уже сейчас

Инфраструктура должна не просто восстанавливаться — она должна быть сильной, децентрализованной и устойчивой. Именно поэтому мобильные когенерационные решения RSE — это больше, чем электроэнергия. Это гибкость, которая позволяет бизнесу работать, громадам — не оставаться в темноте, а стране — не останавливаться.

Инженеры компании также создают паровые и водогрейные котлы-утилизаторы, повторно использующие тепло из выхлопных газов — повышая эффективность и снижая расходы. Все производство — на собственном заводе в Чехии, а проектирование — собственной конструкторской группой по европейским стандартам.

Газ снова в моде — и это про умный выбор

В 2024 году все больше флагманов украинского бизнеса, в частности Эпицентр, МХП, Фармак, Вацак, UPG, Укрленд Фарминг, Кулиничи начали устанавливать собственные газовые электростанции. Это — реакция на рост цен, риск отключений и потребность в энергобезопасности.

Газовая мини-ТЭЦ от RSE позволяет предприятию полностью закрыть свои потребности в электроэнергии и сэкономить до 50% расходов на энергию. И главное — она устанавливается за несколько недель и проста в эксплуатации.

Это и есть новая Украина

Когда мы говорим о победе — мы говорим и об отстройке. А отстройка — это не только кирпич и бетон. Это рынок. Это технология. Это решение, созданное здесь, руками наших инженеров.

RSE — яркий пример того, как украинский бизнес становится точкой опоры, ответом на энергетические вызовы и частью стратегического фундамента страны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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