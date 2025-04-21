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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 12944 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

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Financial Times

Трамп сподівається на підписання мирної угоди між Україною та рф уже цього тижня

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Дональд Трамп сподівається, що мирна угода між Україною та росією буде підписана вже цього тижня. На його думку, це відкриє сторонам шлях до вигідної співпраці зі США.

Трамп сподівається на підписання мирної угоди між Україною та рф уже цього тижня

Президент США Дональд Трамп сподівається, що мирна угода між Україною та рф буде підписана вже цього тижня. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

Трамп переконаний, що у такому випадку Київ і москва зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з Вашингтоном.

Сподіваюся, росія та Україна досягнуть угоди цього тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести велику справу зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і досягнуть успіху!

- написав Трамп.

Як відомо, у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.  

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів.

МЗС України про "перемир'я" путіна: будемо дивитися на дії, а не слова19.04.25, 19:14 • 5834 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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