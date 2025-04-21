Трамп сподівається на підписання мирної угоди між Україною та рф уже цього тижня

Президент США Дональд Трамп сподівається, що мирна угода між Україною та рф буде підписана вже цього тижня. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Трамп переконаний, що у такому випадку Київ і москва зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з Вашингтоном.

Сподіваюся, росія та Україна досягнуть угоди цього тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести велику справу зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і досягнуть успіху!