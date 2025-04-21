Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп надеется, что мирное соглашение между Украиной и рф будет подписано уже на этой неделе. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Подробности

Трамп убежден, что в таком случае Киев и москва смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном.

Надеюсь, россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести большое дело с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и добьются успеха! - написал Трамп.

Как известно, в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продолжение режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что по состоянию на 20:00 с начала суток объявленного российским диктатором владимиром путиным режима прекращения огня российская армия нарушила его более 2 тысяч раз.

МИД Украины о "перемирии" путина: будем смотреть на действия, а не слова