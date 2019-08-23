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Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Киев  •  УНН

 • 12460 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает УНН.

"Китаю не следовало вводить новые пошлины на (американскую продукцию стоимостью) 75 млрд долларов (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары из Китая на 250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на 300 млрд, которая бы облагалась тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%", - написал президент.

Напомним, в Шанхае завершился очередной раунд торговых переговоров между США и КНР, в результате которых было принято решение встретиться в сентябре в США.

Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными, отметив, что среди тем, которые обсуждались на переговорах, были "принудительная передача технологий, права интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры и сельское хозяйство".

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

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