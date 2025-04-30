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США схвалили продаж Польщі 400 ракет AIM-120D на 1,33 млрд доларів - Euronews

Київ • УНН

 • 632 перегляди

США схвалили продаж Польщі 400 ракет AIM-120D класу "повітря-повітря" на суму 1,33 мільярда доларів. Це має підтримати політичну та економічну стабільність в Європі.

США схвалили продаж Польщі 400 ракет AIM-120D на 1,33 млрд доларів - Euronews

Сполучені Штати Америки схвалили продаж ракет ППО до Польщі на суму 1,33 мільярда доларів або 1,17 мільярда євро. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

У пакет входять 400 ракет AIM-120D середньої дальності класу "повітря-повітря". Також Польща отримає комплекти систем наведення, запасні частини, контейнер для перевезення і доступ до програмного забезпечення США, необхідного для експлуатації ракет.

Продаж схвалив Державний департамент США, а Агентство з питань оборонної безпеки США (DSCA) повідомило, що надало необхідні сповіщення Конгресу для подальшого схвалення поставок озброєння до Польщі.

Також у Вашингтоні стверджують, що продаж відповідає зовнішньополітичним цілям США, які полягають у забезпеченні підтримки своїх союзників. Це, зокрема, стосується тих членів НАТО, які діють як "сила для політичної та економічної стабільності в Європі".

Продаж відбувається на фоні того, що Варшава прагне досягти збільшити витрат на оборону до 5% ВВП до наступного року, що є ключовою вимогою президента США Дональда Трампа для членів НАТО.

Крім того, Польща налаштована на збільшення військових інвестицій, щоб краще підготуватися до будь-яких потенційних загроз після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Польща піднімала винищувачі через удари рф по заходу України24.04.25, 10:51 • 9306 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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