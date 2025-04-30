США одобрили продажу Польше 400 ракет AIM-120D на 1,33 млрд долларов - Euronews

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу ракет ПВО в Польшу на сумму 1,33 миллиарда долларов или 1,17 миллиарда евро. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

В пакет входят 400 ракет AIM-120D средней дальности класса "воздух-воздух". Также Польша получит комплекты систем наведения, запасные части, контейнер для перевозки и доступ к программному обеспечению США, необходимому для эксплуатации ракет.

Продажу одобрил Государственный департамент США, а Агентство по вопросам оборонной безопасности США (DSCA) сообщило, что предоставило необходимые извещения Конгрессу для дальнейшего одобрения поставок вооружения в Польшу.

Также в Вашингтоне утверждают, что продажа отвечает внешнеполитическим целям США, которые заключаются в обеспечении поддержки своих союзников. Это, в частности, касается тех членов НАТО, которые действуют как "сила для политической и экономической стабильности в Европе".

Продажа происходит на фоне того, что Варшава стремится достичь увеличения расходов на оборону до 5% ВВП к следующему году, что является ключевым требованием президента США Дональда Трампа для членов НАТО.

Кроме того, Польша настроена на увеличение военных инвестиций, чтобы лучше подготовиться к любым потенциальным угрозам после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Польша поднимала истребители из-за ударов рф по западу Украины