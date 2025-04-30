США одобрили продажу Польше 400 ракет AIM-120D на 1,33 млрд долларов - Euronews

$41.740.01
47.390.01
ukenru
С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива
Эксклюзив
06:47 • 1444 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 99473 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 116429 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 82676 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 109474 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 98524 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 82592 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 76036 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 158930 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 157805 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
53%
752 мм
Популярные новости

США на Совбезе ООН: Ответственность за мир в Украине лежит на обеих странах

29 апреля, 23:47 • 11112 просмотра

Трамп подвел итоги 100 дней президентства: основные тезисы

30 апреля, 00:21 • 29006 просмотра

Воздушная тревога по всей Украине: угроза ракетной атаки с МиГ-31К

30 апреля, 00:32 • 18402 просмотра

Ночная атака по Днепру: в ОВА рассказали подробности

04:52 • 10103 просмотра

Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

05:35 • 9804 просмотра
публикации

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

05:55 • 8086 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 75297 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

29 апреля, 15:28 • 99471 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 158929 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 157804 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Педро Санчес

Александр Усик

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Соединенные Штаты

Днепр

Европа

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 64659 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 81724 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 78726 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 184273 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 94707 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Евро

Калибр (семейство ракет)

МиГ-31

M1 Abrams

США одобрили продажу Польше 400 ракет AIM-120D на 1,33 млрд долларов - Euronews

Киев • УНН

 • 614 просмотра

США одобрили продажу Польше 400 ракет AIM-120D класса "воздух-воздух" на сумму 1,33 миллиарда долларов. Это должно поддержать политическую и экономическую стабильность в Европе.

США одобрили продажу Польше 400 ракет AIM-120D на 1,33 млрд долларов - Euronews

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу ракет ПВО в Польшу на сумму 1,33 миллиарда долларов или 1,17 миллиарда евро. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

В пакет входят 400 ракет AIM-120D средней дальности класса "воздух-воздух". Также Польша получит комплекты систем наведения, запасные части, контейнер для перевозки и доступ к программному обеспечению США, необходимому для эксплуатации ракет.

Продажу одобрил Государственный департамент США, а Агентство по вопросам оборонной безопасности США (DSCA) сообщило, что предоставило необходимые извещения Конгрессу для дальнейшего одобрения поставок вооружения в Польшу.

Также в Вашингтоне утверждают, что продажа отвечает внешнеполитическим целям США, которые заключаются в обеспечении поддержки своих союзников. Это, в частности, касается тех членов НАТО, которые действуют как "сила для политической и экономической стабильности в Европе".

Продажа происходит на фоне того, что Варшава стремится достичь увеличения расходов на оборону до 5% ВВП к следующему году, что является ключевым требованием президента США Дональда Трампа для членов НАТО.

Кроме того, Польша настроена на увеличение военных инвестиций, чтобы лучше подготовиться к любым потенциальным угрозам после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Польша поднимала истребители из-за ударов рф по западу Украины24.04.25, 10:51 • 9305 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
NATO
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Польша
Brent
$62.57
Bitcoin
$94,900.90
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.88
Золото
$3,314.65
Ethereum
$1,803.26